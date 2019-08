Otto serate per la rassegna ''Cremolino teatro e musica''

CREMOLINO - Si terranno, come da tradizione, in piazza Vittorio Emanuele (in caso di maltempo all'interno dell'Auditorium adiacente) gli otto spettacoli inseriti nel cartellone di “Cremolino teatro e musica”, la rassegna estiva promossa e organizzata dall'associazione culturale “I Guitti di Cremolino”. La serata inaugurale è prevista per venerdì 9 agosto con la compagnia teatrale “I Guitti giovani” di Cremolino e “L'arte della seduzione” (regia di Carla Belletti), commedia in tre atti liberamente tratta dalla Locandiera di Goldoni. Sabato 10 sarà la volta di “Gildo Peragallo ingegnere”, tre atti di Enrico Valentinetti portati in scena dalla compagnia teatrale “Sopra il palco” di Maurizio Silvestri (ingresso 8 euro).

A seguire sono in programma le prime due serate di “Cremolino in musica” con l'associazione culturale “I Guitti”, che proporrà rispettivamente un omaggio alle canzone famose degli anni '60, '70 e '80 con la Emily Band (domenica 11) e la musica e le danze tradizionali de I pietra antica (mercoledì 14). Passato ferragosto, il ciclo di appuntamenti ripartirà sabato 17 con la compagnia teatrale “'dla Baudetta” di Villafranca d'Asti, che propone “Teatro a Tochet”, commedia in due atti di Giulio Berruquier. Domenica 18 agosto sarà la musica di “Quelli del Fienile” a farla da padrona. Gran finale venerdì 23 (“La signorina Papillon” di Stefano Benni con la Compagnia Teatro della Juta) e sabato 24 agosto (“O Barbè de Sozeia” de La Nuovo Filodrammatica Genovese). Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.15. L'abbonamento per sette spettacoli – che non comprende quello del 10 agosto – ha un costo di 35 euro, l'intero incasso sarà devoluto in beneficenza.