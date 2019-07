Fabrizio Tacchino con la Nazionale agli Europei di ciclismo in Olanda

OVADA - Ci sarà anche Fabrizio Tacchino ai Campionati Europei di ciclismo che si terranno dal 7 all'11 agosto ad Akmaar, in Olanda. Il preparatore atletico di Castelletto d'Orba, che già da qualche anno collabora con la Federazione Italiana, è stato inserito nello staff azzurro in qualità di Tecnico della Nazionale Juniores e Under 23.

"Essere convocati è sempre un enorme soddisfazione professionale - dice - perché l'azzurro è sempre la maglia più bella che tanti ci invidiano e fa onore indossarla, anche se il merito pieno va dato ai ragazzi che fanno la gara. Dal 2009 sono Collaboratore delle Nazionali , il cui compito è quello di intervenire sulla preparazione degli atleti, nell'analizzare dati e test e nel essere presente alle gare di preparazione durante la stagione e agli eventi più importanti come Europei e Mondiali".

Nel (lungo) fine settimana, Tacchino lavorerà insieme al Commissario Tecnico Rino De Candido e a Marino Amadori. In Olanda gli azzurri punteranno al bottino grosso sia a cronometro - con Tiberi e Piccolo tra gli Junior e Antonio Puppio, premiato due anni fa al Galà del Ciclismo di Ovada - sia tra gli U23, mentre sono affidate a passisti e velocisti le speranze di medaglia per quanto riguarda le gara in linea, completamente piatta.