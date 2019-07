Museo Maini: laboratori settimanali on line per i bambini

OVADA - Laboratori settimanali on line. E' l'iniziativa di divulgazione ideata dal Museo Paleontologico e rivolta a piccoli che sognano di diventare paleontologi e adulti. «La nostra associazione – spiegano i volontari di Calappilia che coordina l'attività all'interno dell'ente culturale di via Sant'Antonio – ha deciso di raccontarsi attraverso la didattica, quello che sappiamo fare meglio. Ad ogni puntata qualcosa di nuovo da scoprire sulla pagina instagram Museo Paleontologico Giulio Maini Ovada. Alla fine dell'estate verrà caricato il pdf integrale sul sito del museo e il 28 settembre prossimo si terrà la consegna dei cd rom per tutte le maestre interessate». I laboratori sono iniziati idealmente qualche giorno fa con l'accompagnamento dal titolo “Fossili, miti o realtà?”