Ufficiale: Oddone giocherà a Capriata

OVADA - Parte da Capriata d'Orba la nuova vita sportiva di Davide Oddone. L'oramai ex capitano dell'Ovadese Silvanese ha infatti scelto di aggregarsi alla formazione diretta da Samir Ajjor in vista della prossima stagione in Seconda Categoria. Il giocatore, all'indomani del successo in Prima Categoria, aveva scelto di interrompere il rapporto con la società per la quale ha speso l'intera carriera dopo aver constatato di essere finito in secondo piano per la rinnovata guida tecnica. Nel frattempo si arricchisce il parco giovani a disposizione di Mario Benzi. Faranno parte dell'organico anche i due acquesi Niccolò Bernardi, difensore, e Edoardo Rossini attaccante.

In Seconda le ovadesi si stanno muovendo sul mercato in maniera diametralmente opposta. C'è chi ha bisogno di qualche piccolo ritocco per puntellare una rosa già competitiva e chi, dopo alcune stagioni difficili, trascorse in sordina, punta nuovamente a ritagliarsi un ruolo da protagonisti. E' il caso della Pro Molare, che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato con una rosa rivoluzionata rispetto a quella che ha ottenuto le ultime due salvezze consecutive con mister Mario Albertelli in panchina. Attesa e curiosità contraddistinguono l'avvio dell'era (Francesco) Puppo, che sarà caratterizzata dalla presenza di numerosi giocatori provenienti dall'ASD Calcio Ovada. Oltre al tecnico, molarese doc al secondo anno di attività da allenatore, completeranno il percorso dal Geirino al Comunale anche Filippo Donghi (difensore), Antonio Marasco (centrocampista) e Michael Scontrino (attaccante), che in attacco farà coppia con Alessandro Magrì, centravanti ex Castellettese e Mornese reduce da una (mezza) stagione con la maglia del Libarna. E poi fanno parte del nuovo corso giallorosso anche il trequartista Cristian Subbrero (ex ASD Calcio Ovada) ed i due ex Capriatese Federico Brilli (difensore) e Jerry Sorbino (attaccante).

L'impressione è che nei prossimi giorni si potranno registrare altri passaggi di casacca fra gli ovadesi e i giallorossi, che il prossimo anno dovranno fare a meno di Siri (centrocampista) e di Giannichedda, destinato ad altri lidi dopo un solo anno di militanza alla corte della società di viale Campi sportivi. Lo stesso trequartista, ex Ovadese Silvanese, potrebbe indossare la maglia numero dieci della Capriatese, andando di fatto a raccogliere l'invito recapitato dai sostenitori gialloverdi durante l'ultimo derby. Parte dai rinnovi di contratto del gruppo storico, invece, il binomio Alberto Boffito-Mornese, con il neoallenatore che punta molto sui giovani e sui volti storici che compongono da anni la rosa dei viola.