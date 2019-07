Uà Cycling Team: Roberto Repetto protagonista alla Trans Dolomitic

OVADA - Stelvio, Gavia, Mortirolo, Monte Grappa, Tre Cime di Lavaredo. Queste sono solo alcune delle venti vette disseminate lungo il percorso della Trans Dolomities Way, la "maratona" ciclistica a numero chiuso che si è svolta dieci giorni fa, dal 9 al 14 luglio. Un circuito di 1.200 chilometri con partenza e arrivo a Tesero affrontato anche dall'ovadese Roberto Repetto, che ha completato il percorso in quattro giorni e tredici ore. Un'avventura portata a termine senza alcun supporto in quinta posizione assoluta, con la soddisfazione di essere riuscito a vincere la categoria "Challenge". Il portacolori dell'Uà Cycling Team, partito alle ore 22.30 dello scorso 9 luglio, ha tagliato il traguardo alle 11.30 dello scorso 14 luglio. In mezzo, come detto, alcune delle principali montagne del Nord Italia, per un'impresa riservata - ogni anno - a 299 partecipanti.