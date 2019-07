Oratorio dell'Annunziata: comunità in festa per la Madonna del Carmine

OVADA - Fine settimana di celebrazioni per l'Oratorio della Santissima Annunziata e per tutta la comunità cristiana ovadese che, a partire da stasera, si riunirà per la festa della Madonna del Carmine. Al ricco programma di iniziative previste per i festeggiamenti prenderà parte, nella giornata di domenica, anche il Vescovo Diocesano Monsignor Luigi Testore, che celebrerà la Santa Messa solenne - animata dal coro dei Padri Scolopi diretto da Patrizia Priarone e Carlo Campostrini - delle ore 17.30. Sarà l'occasione per prendere contatto con le Confraternite dopo la partecipazione alla festa di San Giovanni e in vista anche del grandioso raduno che si svolgerà ad Ovada il 2 e 3 maggio del 2020.

Dopo la Santa Messa si svolgerà la processione lungo le vie della città con i gruppi lignei della Madonna del Carmine, della Annunziata, le confraternite attraverso Piazza Assunta, Via Cairoli, Piazza XX Settembre, Via Torino, Via San Paolo. Al rientro benedizione eucaristica. Anche quest'anno l'Oratorio sarà infiorato da Anna Giraudi e Valentina Salis in memoria di Pietro e Maria Giraudi. Il triduo di preparazione è iniziato ieri sera e proseguire stasera e domani sera con la Santa Messa (in programma anche domenica mattina alle ore 8.00) alle ore 8.30 e la celebrazione eucaristica alle 20.45.