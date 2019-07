Birra, musica e motori: tutti gli eventi del weekend

OVADA - E' più che mai variegato il programma degli eventi che si svolgeranno nel fine settimana nel territorio dell'Ovadese. Come al solito non mancano le sagre e le feste in piazza, con un nuovo appuntamento al Borgo di Ovada che si affianca alla tradizione delle tagliatelle di Cremolino. E poi il raduno di auto storiche ed alcuni concerti da non perdere. Ecco di seguito il programma di tutte le iniziative previste nel weekend.

Il raduno

Auto storiche in piazza

Torna nella giornata di domenica (21 luglio) l'appuntamento con “Le storiche sulle colline ovadesi”, il raduno di veterane organizzato dalla Soms di via Piave in collaborazione con l'associazione “Rust and dust Monferrato classic car” ed il patrocinio del Comune di Ovada. L'evento, giunto all'ottava edizione, prenderà ufficialmente il via con il raduno dei mezzi d'epoca in piazza Garibaldi, nel cuore della città. Le auto e le moto iscritte alla manifestazione resteranno in esposizione nel centro storico, per la gioia degli appassionati, dalle ore 9.00 e fino alle 11.00, nel momento dedicato alla colazione per tutti gli equipaggi presenti alla kermesse. A seguire, in tarda mattinata, è previsto il tradizionale tour lungo le strade del Basso Piemonte, al confine con la Liguria. Si tratta di un giro turistico-panoramico che si concluderà – dopo aver toccato diversi centri della zona – a Villa Parodi, a Grillano, dove è previsto il pranzo e la cerimonia finale. Anche quest'anno l'iniziativa, supportata da numerosi sponsor locali, è dedicata alla memoria di Gigi Cortella.

La sagra

Tagliatelle a Cremolino

E’ uno degli appuntamenti tradizionali dell’estate ovadese, con ben trentaquattro edizioni alle spalle. Torna anche quest’anno la Sagra delle Tagliatelle di Cremolino, l’evento in programma presso il centro sportivo del paese. L’appuntamento è per il fine settimana, da venerdì 19 fino a domenica 21 luglio, nel campo da tamburello sottostante la strada provinciale della Priarona, a pochi passi dal Castello e dal centro storico. Fornelli accesi a partire dal tardo pomeriggio in tutte e tre le serate, che saranno allietate da musica dal vivo, animazione e pista da ballo.

La festa

Birra nel Borgo

Dopo il successo della Sagra delle tagliatelle con il cinghiale dello scorso fine settimana, torna ad animarsi il Borgo di Ovada grazie ad una nuova iniziativa in programma nel weekend. Nelle serate di venerdì 19 e sabato 20 luglio si svolgerà la Festa della Birra, l’evento organizzato dal gruppo “Amici del Borgo” presso la zona della stazione Nord di Ovada. Le parole “chiave” di questo appuntamento sono panini, birra e dj-set, con musica dal vivo e tanto divertimento garantito per tutti i partecipanti.

Serata musicale

Beggar's Farm a Castelletto

Sabato sera in musica per Castelletto d'Orba che, a partire dalle ore 21.00, in piazza Marconi, ospiterà il concerto dei Beggar's Farm.

San Giacomo

Concerto benefico

Sono i membri della Zena Singers Band i protagonisti della serata musicale organizzata a San Giacomo di Rocca Grimalda. "Quando le canzoni diventano teatro" è il titolo dello spettacolo, che prevede l'esecuzione delle più celebri canzoni degli artisti liguri Bindi, De André, Endrigo, Fossati, Lauzi, New Trolls, Paoli e Tenco. L'appuntamento è per le ore 21.30. Ingresso a offerta libera, con il ricavato che sarà devoluto alla Casa di riposo di Rocca Grimalda.