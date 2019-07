Moon Day: al Geirino una serata per rivivere la Luna

OVADA - A livello internazionale è stato ribattezzato "Moon Day", giorno dedicato alla Luna. Domani, venerdì 19 luglio, sarà infatti la serata dello spazio, con numerosi eventi tematici previsti un po' in tutto il mondo. Anche a Ovada verrà celebrato lo sbarco di cinquant'anni fa con un incontro organizzato dal Consorzio Servizi Sportivi presso la piscina dell'impianto polisportivo del Geirino. Insieme al dottor Walter Ferreri, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e collaboratore dell’Osservatorio Astronomico di Pino Torinese si rivivrà l'emozione del 20 Luglio del 1969, quando i membri della missione “Apollo 11” con a bordo gli astronauti Neil Armstrong (autore della celebre frase “Un piccolo passo per l'uomo un grande balzo per l'umanità”), Michael Collins e Buzz Aldrin, riuscirono a raggiungere l'obiettivo. Verranno proposti filmati originali e lo scambio di messaggi (in italiano) degli ultimi cinque tesissimi minuti che hanno portato il modulo lunare “Eagle” ad atterrare sulla superficie lunare. Nel 1969 a raccontare l'impresa all'Italia fu il giornalista RAI Tito Stagno che con una lunga diretta di più di 30 ore tenne tutti con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti in cui pronunciò, anche se con un leggero anticipo, la famosa frase “ha toccato”.