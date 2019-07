Cremolino: tre serate con la Sagra delle Tagliatelle

CREMOLINO - E’ uno degli eventi tradizionali dell’estate ovadese, con ben trentaquattro edizioni alle spalle. Torna anche quest’anno la Sagra delle Tagliatelle di Cremolino, la tre giorni che andrà ad animare il centro sportivo del paese. L’appuntamento è per il fine settimana, da venerdì 19 fino a domenica 21 luglio, nel campo da tamburello sottostante la strada provinciale della Priarona, a pochi passi dal Castello e dal centro storico. La novità del 2019 riguarda l'aspetto ecologico di questa storica iniziativa che diventa "Plastic free", ossia i piatti resteranno in ceramica e le stoviglie di acciaio, mentre il resto del tovagliato sarà tutto compostabile. Vario, come al solito, il menù, che prevede un'ampia scelta di primi, secondi con contorno e dolci a cui si aggiungono diversi piatti della tradizione locale - tra cui proprio le tagliatelle de.co ed il coniglio alla cremolinese - da innaffiare con i vini dell'Ovadese. Fornelli accesi a partire dal tardo pomeriggio in tutte e tre le serate, che saranno allietate da musica dal vivo, animazione e pista da ballo.