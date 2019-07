Damilano: consegnate in Burundi le magliette donate dagli studenti

OVADA - I bambini del Burundi indossano le magliette donate dagli studenti della 5'B e 5'C della 'Damilano' di Ovada.

Il volontario ovadese Michele Lottero durante la visita alle scolaresche di Via Fiume aveva infatti lanciato questa simpatica idea immediatamente recepita dalle maestre e dagli allievi. Così in questi giorni, durante la permanenza di Lottero in Burundi insieme ad altri volontari, ha donato le magliette, subito indossate con grande soddisfazione.

La permanenza di Michele si protrarrà per tutto questo mese per ultimare la ristrutturazione del tetto della maternità dell’Ospedale di Kabulantwua.