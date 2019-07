Cai a Casaleggio per le ''Passeggiate sotto le stelle''

OVADA - Da Silvano d'Orba a Trisobbio, passando per la Valle Stura, con la novità dell'Anello di Rossiglione, e Grillano. Torna stasera, martedì 16 luglio, l'appuntamento con le "Passeggiate sotto le stelle", l'iniziativa organizzata e promossa dalla sezione locale del Cai. La quinta escursione è in programma a Casaleggio, con l'Anello Bricco Grosso, tradizionale tour delle colline limitrofe al paese con partenza dalla piazza delle scuole di Mornese. Il ritrovo è fissato alle ore 19.45. Anche in questo caso gli organizzatori suggeriscono a tutti i partecipanti di indossare abiti sportivi, attrezzatura adeguata e scarponcini.