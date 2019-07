Maturità: ecco i 137 promossi del Barletti

OVADA - Si sono presentati in 137 di fronte alle rispettive commissioni d'esame e alla fine, al termine del quinquennio, hanno ottenuto tutti il tanto sospirato diploma. Qualcuno ha faticato più del dovuto, complice anche il nuovo format della maturità, altri hanno raggiunto un risultato inatteso. Fatto sta che a partire dall'inizio di questa settimana tutti gli studenti dell'Istituto Barletti di Ovada possono considerarsi ufficialmente in vacanza. Archiviata l'esperienza formativa presso uno dei cinque indirizzi proposti per il completamento della scuola secondaria di secondo grado, per alcuni neodiplomati si apriranno le porte dell'Università: Alessandria, Genova, Milano e Pavia restano le mete predilette, se non altro per la vicinanza da casa, ma non si escludono altre destinazioni nella sempre complicata scelta della Facoltà ideale. Una parte degli alunni, invece, cercherà di ritagliarsi uno spazio nel mondo del lavoro, con la speranza di poter mettere in pratica alcuni degli insegnamenti recepiti negli ultimi cinque anni. Da registrare il lieve abbassamento della media complessiva – che quest'anno oscilla tra il 70 ed il 75 – rispetto al solito. Un dato che tuttavia non rovinerà l'estate degli ormai ex maturandi, pronti a godersi le meritate ferie.

Agraria, agroalimentare e agroindustria



5^ A (alunni 15; promossi 15)



Tommaso Carlini (96/100), Silvia Cavallini (64/100), Marco Costarelli (64/100), Federico Ferrando (62/100), Riccardo Agostino Galbiati (64/100), Matteo Graci (70/100), Alessandro Macciò (66/100), Daniele Massiglia (90/100), Camilla Oddone (71/100), Riccardo Pastorino (71/100), Elisa Pesce (86/100), Carlotta Prato (63/100), Mara Repetto (78/100), Luca Valle (67/100), Matteo Vignali (65/100)



Amministrazione, finanza e marketing



5^ A (alunni 21; promossi 21)



Alessandra Canepa (76/100), Matteo Canu (67/100), Chiara Delorenzi (100/100), Hind El Abassi (80/100), Tommaso Gaggino (69/100), Brixhilda Lazri (62/100), Giulia Leppa (70/100), Alice Luperto (100/100), Veronica Marzullo (90/100), Marco Oliveri (95/100), Alessio Olivieri (84/100), Stefano Peruzzo (63/100), Francesca Pesce (85/100), Giuseppe Pesce (62/100), Daniele Pietramala (68/100), Marco Porazza (79/100), Leonardo Pietro Ravera (62/100), Rebecca Sericano (93/100), Stefano Siri (76/100), Martyna Patrycja Staniczek (80/100), Alessio Turco (67/100)



Corso serale (alunni 14; promossi 14)



Mounir Bentajar (68/100), Andrea Danielli (72/100), Riccardo De Leonardi (64/100), Stefania De Vizio (100/100), Sara Ficarra (90/100), Enrique Israel Gonzalez Tenempaguay (62/100), Radian-Marian Hornet (74/100), Nelly Margarita Huamani Chalco (87/100), Elisabetta Imperiale (87/100), John Raul Nieto (65/100), Michela Pastorino (86/100), Lisa Priano (86/100), Anna Maria Rossi (90/100), Nicoletta Spinetta (94/100)



Liceo scientifico tradizionale



5^ A (alunni 14; promossi 14)



Alessandro Alzapiedi (92/100), Silvia Ghiglione (62/100), Filippo Giacobbe (91/100), Davide Lanza (60/100), Stefano Leva (79/100), Giovanni Leveratto (82/100), Alexandro Stefano Parra (81/100), Martin Pirletti (60/100), Elena Quinci (61/100), Giacomo Ratto (100/100), Maria Giulia Romeo (81/100), Matteo Salvo (77/100), Kiana Shafieian Dastjerdi (63/100), Giovanni Verdino (93/100)



5^ B (alunni 15; promossi 15)



Marta Barbato (88/100), Irene Cadenelli (100/100), Matteo Cavanna (69/100), Maria Alexandra Coada (62/100), Caterina Curone (87/100), Riccardo De Alessandri (62/100), Martina Ferrando (83/100), Janet Geraci (100/100), Filippo Gorini (96/100), Giulia Grillo (97/100), Pietro Leoncini (96/100), Gaia Macocco (66/100), Stefano Morbelli (62/100), Federica Pal (62/100), Camilla Ratto (63/100)



Liceo scientifico – Opzione Scienze applicate



5^ A (alunni 22; promossi 22)



Asia Barisione (68/100), Jacopo Borsari (60/100), Agnese Cavanna (70/100), Filippo Cavanna (100/100), Lorenzo Comandini (84/100), Riccardo Dell’Imperio (76/100), Escate Orellana Grecia Del Pilar (70/100), Elisa Ferlito (98/100), Elena Grassi (80/100), Alessia Magno (93/100), Lorenzo Nikiforos (98/100), Davide Parodi (94/100), Federico Peruzzo (66/100), Gaia Pescheta (80/100), Stefano Poggi (60/100), Davide Rossi (82/100), Ilaria Sacchi (100/100), Simone Torriglia (86/100), Gledis Trokalaci (73/100), Giulio Vercellino (60/100), Krzysztof Witkowski (91/100), Federico Zanella (63/100)



5^ B (alunni 20; promossi 20)

Davide Bernardini (60/100), Anita Bodrato (60/100), Nicolò Bruzzone (65/100), Matteo Cherubino (82/100), Davide Ferrando (98/100), Nathasha Forgia (65/100), Francesco Garavello (73/100), Margherita Icardi (65/100), Elisa Kurtaj (60/100), Federico Lerma (70/100), Erica Lupi (70/100), Samantha Manini (70/100), Delia Ioana Matei (73/100), Fabiola Merialdo (60/100), Egle Milan (76/100), Alessio Pisani (77/100), Luciano Procopio (77/100), Andrea Pronestì (83/100), Giovanni Sardi (85/100), Vittoria Tangredi (74/100)Meccanica, meccatronica ed energia

5^ A (alunni 16; promossi 16)

Alvaro Bala (68/100), Sergiu Ioan Balan (68/100), Sergio Cavaliere (63/100), Nicolò Ciliberto (60/100), Mattia Cordero (63/100), Abass El Abassi (63/100), Carlos Daniel Giacobbe Umana (65/100), Elvis Lazri (60/100), Marco Leppa (77/100), Federico Marchelli (64/100), Umberto Pastorino (74/100), Samuele Ratti (76/100), Simone Regolini (69/100), Edoardo Sartore (60/100), Angelo Cristoforo Sommo (78/100), Lorenzo Zimarro (78/100)