Feste e sagre: weekend per tutti i gusti

OVADA - E' davvero un week end per tutti i palati quello che sta per arrivare nell'Ovadese. Due giorni ricchissimi di iniziativa gastronomiche distribuite nei vari paesi. Ai visitatori solo l'imbarazzo della scelta. A Ovada, dopo la positiva esperienza della partecipazione a “Paesi & Sapori”, tornano gli “Amici del Borgo” che propongono la “Sagra delle tagliatelle”. Un appuntamento nuovo che si svolgerà tra stasera, venerdì 12, e domenica 14 luglio nei pressi della stazione nord di viale Rebora. « Nei mesi scorsi ci siamo accordati con i dirigenti del Consorzio Agrario per l’uso dei locali che fino a pochi anni fa erano aperti al pubblico, afferma Massimo Chiodo, Presidente dell’Associazione - fattore questo che ci consentirà di utilizzare un ampio spazio in parte anche coperto. La sagra delle tagliatelle sarà il primo dei due appuntamenti in programma nel mese di luglio, in quanto il fine settimana successivo, precisamente il 19 ed il 20, organizzeremo la festa della birra».

A Silvano d'Orba è in programma la 9° edizione della Sagra dell'Asado, la manifestazione tradizionalmente in scena nel campo sportivo “Rapetti” del paese. Protagonista principale la carne alla brace argentina. A Trisobbio sarà il suggestivo scenario del castello del paese a impreziosire la sagra organizzata dalla Pro Loco del paese e in programma da stasera a domenica 14 luglio. Tra le specialità lasagne al forno, tomino alla piastra, gamberoni alla piastra. Dalle ore 18:00 angolo bar con aperitivi e cocktails. Musica dal vivo tutte le sere: venerdì con Mambo Rico, sabato Con Revival "Aironi Grigi Band" e domenica DJS Radio Vertigo One. A Belforte infine è di scena una specialità tipica del genovese. E' in programma infatti la festa della focaccia al formaggio. Saranno i maestri focacciari di Recco a produrla sul momento nel centro storico, accanto ai locali della SAOMS del paese. Previsto tutte le sere intrattenimento musicale.