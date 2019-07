Silvano: cinque serate con i ''Bravi burattinai d'Italia''

SILVANO D'ORBA - Prenderà il via lunedì sera la settimana dedicata "Ai bravi burattinai d'Italia", l'iniziativa promossa dall'associazione "Amici dei Burattini" in sinergia con il Comune di Silvano d'Orba e l'Assessorato alla cultura. La rassegna, giunta alla 29° edizione, gode anche del patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, della Regione e della Provincia di Alessandria, oltre che dell'Università dei Burattini di Sorrivoli, nel bolognese. La kermesse si aprirà con "La conferenza degli uccelli", lo spettacolo finale del laboratorio "I bambini incontrano il magico mondo dei burattini". L'inizio della rappresentazione - curata dall'Allegra Brigata/Sine Tema, Teatro del Corvo, Sara Ghioldi, Daniela Carucci e Valeria Voltan - è previsto per le ore 21.00, come in tutte le altre serate.

A seguire andrà in scena "La casa degli gnomi" (martedì 16 luglio), piccoli esseri e grande burattinaia in un teatrino su ruote, con l'artista padovana Lucia Osellieri. Mercoledì 17 sarà la volta di "Camminando sotto il filo", magiche marionette sorprendenti da un'isola magica, con la sassarese Nadia Imperio. "Il principe perfetto" - pupazzi e attore per una favola bestiale - è il titolo della quarta serata, quella di giovedì 18, con "Oltreilponte Teatro" di Torino. Gran finale il 19 luglio con il "Bibo Teatro" di Milano e la rappresentazione di "Fabule e scarpule", storie per burattini e famose calzature da favola. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno presso la Corte Padre Dionisio di Silvano d'Orba (in caso di maltempo avranno luogo invece presso il teatro Soms).