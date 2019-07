Pertini: tutti i promossi dell'Istituto ovadese

OVADA - Sono stati pubblicati nei giorni scorsi i quadri dell'Istituto Pertini di Ovada, la scuola secondaria di primo grado che ha sede in via Galliera. Con l'ultima campanella di inizio giugno è terminato ufficialmente l'anno scolastico, con gli studenti che finalmente possono godersi le meritate vacanze, a fronte degli ottimi esiti registrati nelle varie sezioni, dove solo pochi alunni risultano non ammessi alla classe successiva. Ecco di seguito il tabellone completo con i due indirizzi proposti durante i nove mesi di lezioni.

30 ore settimanali

1^ A (22 alunni; 22 promossi)

Elisa Barducco, Giulia Bortozzi, Sebastiano Caratozzolo, Taira Kassumy Castillo Sanchez, Ainhoa Cosso, Giovanni Maria Cotella, Sara Franchi, Nicolas Elio Gastaldi, Letizia Grillo, Luca Rosario Gullì, Giulia Lantero, Ginevra Olivieri, Alessandro Pastore, Lorenzo Pellegrini, Gabriele Peluso, Cristian Piana, Cristian Pistone, Alessio Repetto, Alessio Rossi, Kevin Stiven Sanclemente Piedrahita, Federica Tolin, Oscar Gabriele Viteri Alcivar

1^ C (22 alunni; 22 promossi)

Maria Alloisio, Alberto Barba, Linda Benso, Giovanni Bisio, Federico Campora, Francesco Pio D'Agostino, Cristian Dalipaj, Alessio Ferrari, Francesca Garbarino,. Sebastian Ionesi Razvan, Ivan Mistretta, Matteo Nervi, Luca Ottonello, Giulia Padolano, Tommaso Peroni, Luca Repetto, Caterina Romanelli, Samuele Sanna, Christian Santarsiero, Alessandro Stilo, Sara Trogu, Virginia Vai Chiara

1^ E (19 alunni; 18 promossi, 1 non ammesso)

Anna Alverino, Giovanni Bandinelli, Luca Bianchi, Giada Busalacchi, Carolina De Francesco, Yasmin Elyoumi, Hajar Es Sbai, Iris Ferrera, Giulia Gamondo, Daniele Gandino, Samar Hardabbou, Hisela Muca, Lorenzo Paravidino, Giuseppe Pascariello, Christian Pennino, Arianna Sandova, Chen Ye, Pietro Zaneletti

2^ A (24 alunni; 23 promossi, 1 non ammesso)

Giulia Battipaglia, Luca Cavaliere, Desiree Cobas Caballero, Elisa Donato, Lucia Ferrero, Daniel Gotta, Elia Biagio Grillo, Laura Icardi, Valentina Mandirola, Ludovica Moro, Chiara Olivieri, Matilde Olivieri, Luca Raffaghelli, Tommaso Raffaghelli, Sophia Repetto, Giorgia Ricci, Syria Sanna, Gaia Scopelliti, Francesco Ugas, Arianna Ungurean, Giorgia Ventrella, Filippo Villa

2^ C (20 alunni; 20 promossi)

Mathias Ajjor, Luca Alloisio, Martina Barisone, Alessio Claudiu Bozesan, Elia De Nooijer, Mattia Ferlisi, Asia Ferrari, Luca Ferraro, Eve Gatti, Aleksandar Jovanovski, Fabiana Lepori, Lucia Lottero, Alessandro Nicolai, Daniele Ottonello, Enrico Parodi, Giovanni Pastorino, Alessia Sanna, Melissa Tacchino, Anita Zanellato, Giorgia Zunino

2^ E (20 alunni; 19 promossi, 1 non ammesso)

Albina Bala, Anna Canepa, Alessio Di Stasio, Ali Latif Ali Eletr Shehab, Omayma Es Sbai, Nadia Garelli, Anna Gatti, Francesco Grillo, Gabriele Gulli, Alessandro Masi, Emma Pastorino, Ginevra Puppo, Federico Raccoli, Mattia Riccardini, Ludovica Rivanera, Antony Alberto Ryo Lopez, Mattia Sciutto, Aurora Sorbo, Lorenzo Vacchino

3^ A (24 alunni; 24 promossi)

Alessia Appendino (7/10), Greta Baiocco (8/10), Klajdi Bala (6/10), Francesco Maria Cotella (8/10), Francesco Gallo (10/10), Ariele Gatti (9/10), Desiré Gnech (8/10), Francesco Grillo (8/10), Mattia Lanza (8/10), Alessia Lucatto (7/10), Daniela Mauriello (7/10), Arianna Montobbio (9/10), Lenny Josué Morejon Choez (7/10), Fjordi Muca (7/10), Eleonora Nardi (7/10), Beatrice Ottonello (7/10), Alessio Ottria (9/10), Luca Parodi (9/10), Agnese Peruzzo (9/10), Francesca Piana (8/10), Elena Porrata (9/10), Simone Quattrocchi (8/10), Alessandro Repetto (9/10), Asya Tarantino (7/10)

3^ C (24 alunni; 24 promossi)

Matteo Agresta (8/10), Paola Caterina Andreoli (9/10), Karim Braus (6/10), Isa Maria Luisa Bronzati (7/10), Davide Cancilla (8/10), Ilaria Cavanna (10/10), Martina Contardo (8/10), Manuel Del Ferro (8/10), Deborah Delsanto (9/10), Francesca Ferrando (6/10), Federico Lorenzo Ferraro (9/10), Lorenzo Franchi (7/10), Emanuela Ghiaccio (8/10), Tommaso Giacobbe (7/10), Martino Gianotti (7/10), Tommaso Malaguti (8/10), Giuseppina Veronica Maranzana (8/10), Lorenzo Melis (6/10), Penelope Ottonello (10/10), Tommaso Ottonello (8/10), Eleonora Marina Pirni (9/10), Daniele Rodella (8/10), Camilla Vignolo (9/10), Francesca Viotti (8/10)

Tempo prolungato a 36 ore

1^ B (24 alunni; 24 promossi)

Ariella Aliman, Teresa Basso, Lorenzo Briata, Niccolò Calderone, Giulio Cataldi, Lorenzo Maria Ciao, Esther Alessandra Gamez Chavez, Karim Jelassi, Pietro Lagorio, Costantin Adrian Lupan, Mattia Maffieri, Amelia Malaspina, Marco Malfettani, Anastasia Maria Marchelli, Isabella Nervi, Alice Olivieri, Alice Pareto, Sofia Piana, Michela Piccardo, Arianna Noemi Rosero Vergara, Agnese Rossi, Davide Andrea Scarsi, Ines Scarsi, Tauszig Jacopo

1^ D (26 alunni; 25 promossi, 1 non ammesso)

Francesco Baretto, Marialetizia Baretto, Ginevra Cadario, Ibraim Cavalca, Mohamed Cavalca, Letizia Cavanna, Giorgia Duglio, Adriano Emanuele Espinoza Pluas, Thomas Lesioba, Martina Mayta, Amin Andrea Mellassi, Francesco Andrea Morchio, Moreno Giuseppe Olivieri, Ivan Ostojic, Asia Annarosa Palpon, Martina Piana, Samuele Piccardo, Giuliano Sagajeva, Adelina Bianca Sorodoc, Alessandro Tessaglia, Emily Trakalaci, Alessandro Tuosto, Laurentiu-Marian Tyifor, Francesca Uccello, Noel Xhixha

2^ B (23 alunni; 23 promossi)

Alessio Bavazzano, Malak Benameur, Loretta Berardo, Federica Chiapparoli, Laura Fiora Comandini, Aurora D'Agostino, Davide Facchino, Cristiano Folchi, Matteo Giacobbe, Davide Giannone, Simone Grillo, Martina Griselli, Susanna Grosso, Ilyas Kamal El Idrissi, Mathias Lesioba, Alex Napoli, Tommaso Passero, Serena Maria Pastorino, Greta Raso, Tommaso Sarpero, Chiara Trincheri, Lorenzo Uccello, Michela Zaino

2^ D (22 alunni; 22 promossi)

Nicolò Barigione, Eva Biorcio, Nicole Campora, Leonardo Damiani, Luis Eduardo Guio Sanchez, Katrin Claire Haga Diaz, Aurora Landriscina, Martina Macrì, Giorgia Morciano, Alba Muca, Francesca Pardo Doria, Francesco Pasqua, Irene Perasso, Chiara Pinelli Gentile, Samuele Pisano, Giorgia Priano, Yassine Qandyl, Elisa Repetto, Maricielo Tosetto, Chiara Uccello, Brando Ulzi, Desiree Vitale

3^ B (21 alunni; 21 promossi)

Giulia Adelfio (6/10), Andrea Celeste Basso (9/10), Elisa Caccetta (7/10), Thomas Cagnolo (9/10), Giorgia Cassatella (8/10), Sara D'Alò (7/10), Luca Dan (7/10), Pasquale Di Chiara (7/10), Samuele Galliano (6/10), Martina René Gavillucci (8/10), Davide Ginanneschi (7/10), Aminata Gueye (9/10), Klejvis Kurtaj (9/10), Leonard Lalaj (7/10), Lorenzo Pesce (9/10), Noemi Repetto (9/10), Diana Elizabeth Rosero Vergara (7/10), Jordan Gabriel Salvador (6/10), Daniele Sciutto (9/10), Massimo Tauszig (7/10), Andrea Tavella (9/10)

3^ D (21 alunni; 21 promossi)

Kristem Magdalena Desireé Allan Asanza (7/10), Claudia Aschero (8/10), Lorenzo Aschero (9/10), Giulia Baretto (10/10 con lode), Chiara Basso (9/10), Mendoza Kelly Joy Bizama (8/10), Anna Bruzzi (8/10), Diego Stiven Conforme Obando (7/10), Nicole Rosaura Costa (6/10), Giacomo Antonino D'Asaro (6/10), Julie Marie Louise Jansen (7/10), Alessio Giacomo Landriscina (7/10), Florian Matei (6/10), Alex Silvestri (6/10), Flaviu Angelo Solomonean (7/10), Nicholas Staltari (6/10), Matteo Subrero (8/10), Giacomo Trocino (9/10), Sara Visconti (8/10), Alessia Wu (7/10), Gabriella Zdanowicz (7/10)