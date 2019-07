Don Salvi: stasera la finale

OVADA - Pizzeria Napoli contro Pinu Coinova come antipasto. La sfida tra Gianni Gomme e Impero Sport come portata regina della serata. Si concluderà stasera, con un "menù" davvero ricco e sfizioso, la 19° edizione del torneo Don Salvi di Ovada, che stasera emetterà i tanto attesi verdetti dopo venti giorni di sfide incrociate. Diametralmente opposti i risultati registrati nelle due semifinali, dove la Pizzeria Napoli ha incassato un netto 14 a 0 per mano di Gianni Gomme, mentre nella seconda sfida Impero Sport ha superato di misura (6 a 7) i ragazzi di Pinu Coinova. Stasera, domenica 7 luglio, sono in programma le due finali, da quella valida per il terzo e quarto posto - fischio d'inizio alle ore 21.00 - al confronto tra le due regine della competizione (ore 22.00). Al termine sono previste le premiazioni.