Jov@net: nuovo orario

OVADA - Con l'arrivo dell'estate anche il servizio Jov@net come ogni anno modifica il suo orario per venire incontro alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie che usufruiscono del servizio. Il centro aggregativo di via Sant’Antonio 22 è un luogo aperto a tutti i ragazzi dagli 11 ai 19 anni delle scuole medie e superiori dell’Ovadese che possono iscriversi gratuitamente. Gli educatori del servizio forniranno come sempre il loro supporto nello svolgimento dei compiti delle vacanze delle scuole medie e nella preparazione allo studio dei recuperi scolastici oltre alle consuete attività ricreative e laboratoriali.

E’ inoltre possibile utilizzare i locali per i ragazzi delle scuole superiori come spazio di ritrovo per gruppi di studio grazie anche all’ausilio di tre postazioni pc e di connessione internet WiFi. Oltre alla parte aggregativa rivolta ai ragazzi, Jov@Net offre per il periodo estivo due pomeriggi dedicati allo sportello informativo, rivolto a tutti i cittadini ovadesi, che fornirà supporto nella stesura dei curriculum vitae, nella ricerca di offerte di lavoro, vacanze studio, informazioni su corsi professionali e tanto altro. Dalla qualche giorno il Centro Aggregativo per tutti i ragazzi sarà aperto il mercoledì, il giovedì ed il venerdì mattina dalle 9.30 alle 12.30 e lo Sportello Informativo sarà aperto il mercoledì ed il venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.