Feste e sagre: gli eventi del weekend

OVADA - Proseguono gli appuntamenti estivi in tutto l'Ovadese, fra musica, sagre ed eventi di vario tipo per ogni fascia di età. Non solo il centro zona, ma anche i paesi del circondario organizzano iniziative tradizionali, enogastronomiche e non, per trascorrere qualche ora in compagnia nelle serate del fine settimana. Ecco di seguito alcuni fra i principali appuntamenti che si svolgeranno nei prossimi giorni nel nostro territorio.

Bella Ovada stasera

Prosegue stasera il ciclo di venerdì organizzati da “Vivi Ovada”, l'associazione dei commercianti dell'Ovadese, per le serate di shopping nel centro storico cittadino. Il tema prescelto per la terza settimana è la campagna, un richiamo alla tradizione contadina delle nostre terre. “Bella Ovada stasera” propone infatti un salto nel tempo quando i nostri nonni lavoravano la terra con i frutti del loro sudore e dovevano provvedere alla famiglia. Nelle piazze si potranno trovare trattori e macchine usate per svolgere il lavoro contadino che faranno da cornice a macchine d'epoca, il Vespa Club e zone allestite con le balle di fieno. In piazza Assunta è previsto uno spettacolo musicale con la band “Quelli del Fienile”. Dalle ore 21.00. L'Associazione Les Carrelages darà vita ad una passeggiata narrante dal titolo "Un genovese in vacanza", saranno previsti due turni: alle 19:30 e alle 21:00 entrambi della durata di un'ora circa.

Saggio Matra a Tagliolo

Si terrà stasera, venerdì 5 luglio a partire dalle 21.00, nel suggestivo scenario del castello Pinelli Gentile di Tagliolo il saggio di fine anno della scuola di musica Matra. Per l'occasione gli allievi dei vari corsi di strumento e musica d'assieme si esibiranno in un programma di musica leggera.

Serate gastronomiche

Si può davvero affermare che ce n'è per tutti i gusti. Anche il prossimo sarà un fine settimana all'insegna della gastronomia e dei gusti tipici delle nostre colline. A Silvano d'Orba terrà banco tra stasera, venerdì 5 luglio, e domenica la “Festa della Polenta” organizzata dalla locale Pro Loco. A San Luca, frazione di Molare, sono in programma le serate gastronomiche con specialità tipiche al coperto ed intrattenimento musicale inserite nell'ambito della “Festa del Cristo”. Lerma punta invece sulla danza e in particolare sullo zumba presso le piscine comunali del paese: appuntamento dalle 19.00.