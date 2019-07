Visite guidate teatrali e serata contadina per Bella Ovada stasera

OVADA - Terzo appuntamento con "Bella Ovada stasera", l'iniziativa promossa da “Vivi Ovada”, l'associazione dei commercianti dell'Ovadese, per i venerdì sera di shopping nel centro storico cittadino. Dopo l'evento "tricolore" e lo spazio dedicato a fitness e wellness, ora è la volta della serata contadina, con trattori e macchine usate per svolgere il lavoro "campagnolo" che faranno da cornice a macchine d'epoca, il Vespa Club e zone allestite - perlopiù nelle piazze - con le balle di fieno. In piazza Assunta, a partire dalle ore 21.00, è previsto uno spettacolo musicale con la band “Quelli del Fienile”. L'Associazione Les Carrelages darà vita ad una passeggiata narrante dal titolo "Un genovese in vacanza".

Sono previsti due turni: alle 19.30 e alle 21.00, entrambi della durata di un'ora circa. Si tratta di un'iniziativa realizzata nell'ambito del progetto #StorieInVasca, che prevede la presenza di un accompagnatore d'eccezione. Sarà infatti Pier Luigi Bruzzone, colto studioso di luoghi, costumi e usi dell’Ovadese, ma soprattutto amante dei vini e della buona tavola, giunto direttamente dall’anno 1875, ad accompagnare i partecipanti da via Torino - angolo con piazza XX settembre - fino al Borgo di Dentro, meta di un viaggio ricco di tappe e di personaggi in costume, ognuno con la sua storia da raccontare. L'ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 331 6278549 (signor Gianluigi).