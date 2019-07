Nuovo presidente per il Rotary Club Ovada del Centenario

OVADA - Passaggio di consegne al vertice del Rotary Club Ovada del Centenario. A partire da martedì scorso e per tutto l'anno rotariano 2019 / 2020 il presidente sarà Franco Camera che, nel corso della serata di gala organizzata nell'elegante cornice di Villa Bottaro, a Silvano d'Orba, ha presentato il nuovo direttivo il nuovo direttivo composto da Marco Bottaro (segretario), Gabriele Merlo (tesoriere), Teresa Passariello (prefetto) e dai consiglieri Andrea Barisone, Alberto Bodrato, Enrico Ferrari, Celestino Trematerra. La squadra sarà inoltre composta da Laura Tardito, a cui spetterà la responsabilità della Commissione Sviluppo Effettivo e, ad interim, Amministrazione. Stefano Piola è confermato responsabile della Formazione. Gualberto Ranieri sarà il responsabile delle Pubbliche relazioni e, ad interim, dell’Azione professionale, mentre la commissione Rotary Foundation è stata assegnata a Massimo Grattarola. Camera succede a Giovanni Gatti, presidente uscente che ha concluso il suo mandato.

“Siamo giunti al termine di un anno rotariano nel quale abbiamo realizzato numerosi progetti. Il raggiungimento di questi importanti traguardi è stato frutto di un lavoro di squadra che ha saputo coniugare, con spirito di servizio, singole professionalità del club a favore dell’Ovadese,” ha sottolineato l'ex numero uno del Rotary Club Ovada del Centenario che, nel corso della serata, ha accolto Michele Robiglio, imprenditore alessandrino con alle spalle esperienze di lavoro in Svizzera. Fra i service da realizzare durante il prossimo anno troviamo l’acquisto di un’apparecchiatura speciale destinata all’ospedale civile di Ovada per la disinfezione degli endoscopi flessibili all’organizzazione di visite oculistiche per la prevenzione del glaucoma. Molte le iniziative rivolte ai giovani, dal corso di teatro e dizione per ragazzi delle scuole superiori e uno propedeutico di avvicinamento al golf, una nuova edizione del Premio Bovone e una borsa di studio Fred Ferrari riservata ai ragazzi della scuola di musica.