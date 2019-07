Don Salvi: stasera le semifinali

OVADA - Le temperature roventi che stanno avvolgendo il nostro territorio proprio in questi giorni fanno il paio con il clima infuocato previsto in via Buffa da stasera e fino a domenica. Con questa settimana, infatti, giunge al termine anche la 19° edizione del torneo Don Salvi, il tradizionale appuntamento estivo per i giovani dellìOvadese in programma da metà giugno fino all'inizio di luglio nel campetto dell'Oratorio Borgallegro. L’epilogo della competizione si svolgerà domenica sera, con quattro squadre rimaste in corsa per ereditare il titolo conquistato nel 2018 da Gli apicoltori. La porta di ingresso per l'accesso all'atto conclusivo della manifestazione è rappresentata dalle semifinali di stasera, giovedì 4 luglio, con fischio d'inizio alle ore 21.00 e 22.00. Stesso timing per le finali, con quella riservata al terzo e quarto posto che aprirà la lunga serata di domenica, che si concluderà - come da tradizione - con la consegna dei premi ai migliori team (ricordiamo su tutti il trofeo per il Fair play) e con l'assegnazione di riconoscimenti individuali ai calciatori che si sono distinti maggiormente nel corso dei venti giorni.

Ai quarti di finale si sono registrati i successi – nella serata di lunedì – di Gianni Gomme (16 a 5 sui Servi della gleba) e di Impero Sport (6 a 4 su Iron Man non è morto). Martedì sera è stata la volta di Pinu Coinova (5 a 2 a Multicolor) e della Pizzeria Napoli, che ha battuto di misura (12 a 11) i rivali di Tempocasa. Sarà una delle suddette formazioni a conquistare il successo finale, con gli scontri diretti di stasera che andranno a determinare anche la sfida finale. In campo a partire dalle ore 21.00 si affronteranno i ragazzi di Gianni Gomme e della Pizzeria Napoli. Un’ora più tardi saranno Pinu Coinova e Impero Sport a cercare di strappare un pass per la finale. Le squadre vincitrici dei due match in programma stasera si sfideranno poi domenica sera alle ore 22.00, mentre alle 21.00 è in programma la “finalina” per il terzo e quarto posto.