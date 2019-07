''Ori'' ed ''Eterno Fausto'', serata di presentazioni in Enoteca

OVADA - Sono le medaglie più prestigiose delle Olimpiadi e di tante altre competizioni sportive internazionali. Stiamo parlando degli "Ori", le medaglie che vengono assegnate ai vincitori di una determinata disciplina. Da questo spunto nasce l'omonima rivista, "Ori", che intende premiare le eccellenze del nostro territorio. Un viaggio curioso e divertito fatto con gli occhi di un potenziale turista occasionale che si lascia sorprendere da ciò che trova sul suo cammino. Il magazine sarà distribuito gratuitamente a partire da domani, giovedì 4 luglio, con i settimanali "L'Ovadese" e "Il Novese", e venerdì assieme a "Il Piccolo".

Anche l'appuntamento con la presentazione è fissato per domani sera a partire dalle ore 18.00 presso l'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato di via Torino. «L'Ovadese – spiega Mario Arosio, presidente dell'Enoteca di Ovada – offre tante occasioni di svago, cultura e vita all'aria aperta. Noi ci proponiamo di offrire un ventaglio di possibilità in un'area che negli ultimi anni ha visto una grande crescita del settore turistico». L'incontro è pubblico e aperto alla cittadinanza. Sarà anche l'occasione per celebrare il centenario dalla nascita di Coppi insieme a Mimma Caligaris, giornalista alessandrina nonché autrice del volume "Eterno Fausto" (Gruppo Soged Editore).