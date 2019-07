Maturità: un cento alle Madri Pie

OVADA - Negli ultimi cinque anni ha frequentato il liceo linguistico dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada con risultati molto positivi. A partire dal prossimo mese di settembre dovrebbe proseguire, sempre in questo ambito, con gli studi universitari. Nel frattempo, però, è tempo di vacanze anche per Martina Bruzzone, studentessa ovadese uscita dalla maturità con il massimo dei voti. In attesa della pubblicazione degli esiti negli altri istituti della città, si tratta del primo "cento" centesimi. "In futuro penso di continuare lo studio delle lingue, in particolare vorrei entrare ad interpretariato, nella speranza di trovare, un giorno, lavoro nell’ambito della traduzione simultanea - dice Martina, unica fra i diciotto "maturi" (di cui riporteremo gli esiti nei prossimi giorni) usciti con il diploma dall'Istituto di via Buffa -. Esperienze significative degli anni trascorsi in istituto sono sicuramente le varie attività che offre, al di là delle ore di lezione, come, per esempio, i laboratori di cittadinanza attiva o i momenti di riflessione, perché sottolineano l’importanza di sviluppare uno spirito critico, di avere proprie opinioni su ciò che accade intorno a noi e di rispettare quelle altrui, seppur diverse dalle nostre, al fine di creare una società accogliente, dove è possibile vivere dignitosamente. Insomma, esperienze che sottolineano l’importanza di essere un buon cittadino, oltre che un bravo studente. La nostra scuola, dandoci la possibilità di parteciparvi, ha sempre dimostrato di avere a cuore queste abilità, ponendo, quindi, l’attenzione sul valore che abbiamo in quanto persone, oltre che in quanto studenti."