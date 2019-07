Via Torino: divieti e senso unico alternato per lavori

OVADA - Resterà attiva fino al prossimo 2 agosto l'ordinanza pubblicata dal Comune di Ovada relativa alla disciplina della circolazione e sosta dei veicoli prevista nell'ambito della riqualificazione urbana di via Torino e piazza XX settembre. A tal proposito sono stati disposti i divieti di sosta in piazza Matteotti (5 stalli a pagamento prospicienti il marciapiede) e via Torino, all'altezza dei civici che vanno dal numero 45 a 69. Inoltre, sempre in via Torino, è prevista l'istituzione di un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico di cantiere. L'intervento sarà effettuato dalla ditta “Cantieri moderni srl” di Pinerolo, che si è aggiudicata l'appalto per il restyling della zona centrale della città.