Croce Verde Ovadese: inaugurato un nuovo mezzo

OVADA - E' stata inaugurata domenica mattina e da ieri è entrata stabilmente nella dotazione dell'autoparco della Croce Verde Ovadese. Stiamo parlando della "85", un Fiat Doblò che, grazie alla pedana mobile, sarà utilizzato per il trasporto di pazienti con disabilità e problemi motori. Il mezzo, allestito da Ambitalia, è stato donato all'associazione da Aldo Giuseppe Barisione che ha voluto così onorare la figura della moglie Anita Camera. «Per la Croce Verde – ha commentato la dirigenza dell'ente di assistenza nel corso della cerimonia andata in scena di fronte alla chiesa di San Domenico – un'integrazione molto importante, un mezzo utilissimo per servizi ordinari che i nostro volontari effettuano con cadenza quasi quotidiana». Durante la benedizione mattutina Padre Ugo Barani ha rivolto un sentito plauso all'opera dei militi ovadesi, con un appello per un ricambio generazionale quanto mai importante.