Don Salvi: con i quarti di finale inizia la settimana decisiva

OVADA - Gianni Gomme, Tempocasa, Pizzeria Napoli Ovada, Servi della Gleba, Pinu Coinova (baci), Iron Man non è morto, Multicolor, Impero Sport. Sono queste le magnifiche otto che, al termine della fase a gironi, hanno strappato un pass per i quarti di finale della 19° edizione del torneo estivo "Don Salvi", in programma fino a domenica prossima nel campetto di via Buffa. Tre le serate che porteranno due delle suddette squadre all'atto finale della competizione, sempre seguita con particolare interesse da un pubblico sempre numeroso. Si (ri)comincia, come detto, domani sera, con le prime due partite (alle ore 21.00 e 22.00) dei quarti. A sfidarsi la prima classificata del raggruppamento A contro la seconda del girone B, per poi procedere con lo stesso criterio nella serata di domenica. Giovedì (4 luglio) spazio poi alle semifinali, per poi passare all'incoronazione dei campioni nella serata di domenica 7 luglio.