Confraternite: raduno in città nella prossima primavera

OVADA - La sola Ovada ne può annoverare quattro, di cui una, quella di San Giovanni Battista, che proprio lunedì scorso ha vissuto il momento più importante dell'anno con la processione e le celebrazioni dedicate al santo. E poi c'è quella della Madonna del Carmine che ha la sua sede nella chiesa dell'Annunziata di via San Paolo, il Santissimo Sacramento di Costa di Ovada, dei Santi Nazario e Celso in frazione Grillano e l'Assunta a Belforte Monferrato. Stiamo parlando delle Confraternite che, proprio in questi mesi, stanno lavorando in sinergia all'organizzazione di un grande evento in programma per la primavera del prossimo anno.

Ovada sarà infatti teatro del raduno confraternite, un evento religioso di grandissimo richiamo che porterà nella nostra città le associazioni provenienti dal Piemonte, dalla Liguria e dalla Lombardia. Diverse le Diocesi coinvolte in questa iniziativa, tant'è che anche il cardinale di Genova Angelo Bagnasco, di Torino Cesare Nosiglia e di Milano Mario Delpin stanno seguendo con interesse gli sviluppi. Anche dal punto di vista burocratico si registrano ulteriori aggiornamenti, con una riunione convocata nelle scorse settimane a Palazzo Delfino per iniziare a discutere dei dettagli. Si è trattato del preludio di un conto alla rovescia già iniziato e che andrà ad esaurirsi tra dieci mesi.