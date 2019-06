Tutti gli appuntamenti del weekend

OVADA - C'è una pioggia di appuntamenti in tutto l'Ovadese a rinfrescare quello che, almeno fino ad ora, si preannuncia come il fine settimana più rovente dell'estate. E mentre la temperatura sale di giorno in giorno, come accaduto nei giorni scorsi, fino a toccare punte da record, sono diverse le associazioni e le pro loco del territorio che propongono feste e sagre per tutti i gusti e per ogni fascia di età. Ecco di seguito i principali appuntamenti del weekend.

Vivi Ovada: seconda serata

Torna anche domani sera l'appuntamento con “Bella Ovada stasera”, maniestazione organizzata da “Vivi Ovada” che propone i le sue serate di shopping estive. In programma domani “Ovada è movimento”, un programma dedicato a intrattenimento e spettacoli e spazi gestiti dalle società sportive del territorio. In piazza San Domenico sarà presente Palestra BeGood e palestra di roccia, in Piazza Assunta e in Piazza Mazzini Palestra Vital, in Piazza Garibaldi Boys calcio di Ovada, in Piazza Cereseto area wellness e zona yoga, in piazza Matteotti pattinaggio, in via Torino Atletica Ovadese e in piazza Peppino Impastato area wellness. A fare da cornice è previsto in piazza Assunta dalle ore 21:00 intrattenimento musicale a cura dei Lolita.

Battagliosi: Sagra del Fiazein

Si terrà tra sabato e domenica prossimi la “Sagra dei fiazein”, la tradizionale “Festa del Focaccino” organizzata in frazione Battagliosi di Molare dalla locale Pro Loco. Sabato dalle ore 19:00 alle ore 24:00 “Raviolata no Stop” e la super grigliata di carne, patatine fritte, dolci accompagnati da birra artigianale, vino. Musica dal vivo. Domenica Sagra del Fiazein farcito con molte novità; dalle ore 15:00 alle ore 22:00 gimkana per bambini, tappeto elastico, giochi, gonfiabili. Dalle ore 18:00 musica live con Emily Band.

Castelletto d'Orba: Aspettando l'estate

Si chiama "Aspettando l'estate" la serata di intrattenimento musicale organizzata dal Comune di Castelletto d'Orba in piazza Marconi. L'appuntamento è per domani sera, sabato 29 giugno, a partire dalle ore 21.30, con il concerto dei "Stratagemma".

Trisobbio: concerto d'organo

Si svolgerà domani sera, sabato 29 giugno, a partire dalle ore 21.00 il concerto d'Organo del maestro Francesco Caneva. L'appuntamento è presso la Parrocchiale del paese.