Bella Ovada stasera: musica e fitness nel centro storico

OVADA - Torna per il secondo venerdì consecutivo l'appuntamento con “Bella Ovada stasera”, manifestazione organizzata da “Vivi Ovada” che propone i le sue serate di shopping estive. In programma stasera, venerdì 28 giugno, “Ovada è movimento”, un programma dedicato a intrattenimento e spettacoli e spazi gestiti dalle società sportive del territorio. In piazza San Domenico sarà presente Palestra BeGood e palestra di roccia, in Piazza Assunta e in Piazza Mazzini Palestra Vital, in Piazza Garibaldi Boys calcio di Ovada, in Piazza Cereseto area wellness e zona yoga, in piazza Matteotti pattinaggio, in via Torino Atletica Ovadese e in piazza Peppino Impastato area wellness. A fare da cornice è previsto in piazza Assunta dalle ore 21.00 intrattenimento musicale a cura dei Lolita.