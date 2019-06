Temperature da record: anche l'Ovadese nella morsa del caldo

OVADA - Sarà un'estate "di fuoco" quella iniziata ufficialmente venerdì scorso? A leggere i bollettini emessi dall'Arpa in questa settimana sembra proprio di si. L'ondata di caldo attuale dovrebbe esaurirsi nella giornata di domani, quando le temperature - che stanno registrando una minima tra i 22 e i 24 gradi, con punte massime che vanno oltre i 40 - dovrebbero quantomeno stabilizzarsi. Questa ondata di caldo, secondo alcuni esperti, potrebbe investire il Nord-Ovest con un'intensità simile, se non superiore, a quella del 2003. Maggiori informazioni nel numero de "l'ovadese" in edicola a partire da oggi, giovedì 27 giugno.