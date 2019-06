Festa de l'Unità: ultime quattro serate al Borgo

OVADA - Torna per il secondo fine settimana consecutivo l'appuntamento con la Festa de l'Unità organizzata dalla sezione locale del Partito Democratico. L'appuntamento presso il campo sportivo di strada Sant'Evasio, in località Borgo di Ovada, è per le prossime quattro serate, da stasera fino a domenica, con tanta buona musica, animazione, dibattiti ed il ristorante al coperto con il menù mare e monti. Oltre alla possibilità di gustare alcune fra le principali eccellenze del territorio e della vicina Liguria, dal tardo pomeriggio di oggi e fino al prossimo 30 giugno sono previsti momenti di intrattenimento dedicati a persone di tutte le età. Stasera, giovedì 27 giugno, è in programma un incontro con Davide Mattiello, presidente dell'associazione "Benvenuti in Italia", ospite d'onore della tavola rotonda "Libertà, giustizia e lavoro hanno bisogno della Repubblica d'Europa". Un dialogo su uno scenario possibile che si svolgerà a partire dalle ore 19.30.