Barletti: tutti i promossi dei cinque indirizzi

OVADA - L'ultima campanella è suonata lo scorso 8 giugno, ma solo con la pubblicazione ufficiale dei quadri si può dire che l'anno scolastico è terminato. Ed allora ecco che, già da qualche giorno, gli studenti ovadesi sono tornati presso i rispettivi istituti per conoscere l'esito dello scrutinio finale. Solo i maturandi – un centinaio – dovranno pazientare ancora qualche giorno prima di poter pianificare il futuro a lungo termine, indipendentemente dalla tipologia di scelta (entrare nel mondo del lavoro o intraprendere studi universitari). Una decisione che non spetta invece alle ormai ex matricole del Barletti, dove si registrano già sei alunni non ammessi all'anno successivo. Se li dividono equamente i corsi di “Meccanica, meccatronica ed energia” e “Liceo scientifico opzione scienze applicate”, a fronte di un totale di 18 bocciati nelle 25 classi – suddivise, a loro volta, nei cinque indirizzi – che trovate in questa pagina.

Insomma, un terzo dei ripetenti non è riuscito a superare indenne il primo anno: un dato tutto sommato considerevole. Ben maggiore il numero degli studenti (91) che restano con il giudizio sospeso. Saranno le lezioni estive ed i successivi esami di riparazione a determinare il numero dei ragazzi che, dopo aver colmato i debiti, potranno raggiungere i compagni di classe nel prossimo anno scolastico. Particolarmente positivi i dati relativi ai promossi, con particolare menzione per le classi quarte, dove le bocciature sono quasi ridotte allo zero e anche i giudizi sospesi risultano in calo rispetto alle sezioni frequentate dai colleghi più giovani. Ecco di seguito tutti i promossi dalle prime alle quarte.

Amministrazione finanza e marketing

1^ A (alunni 24, promossi 20, sospesi 4)

Dario Al Duhni, Vanessa Artymiak, Martina Badano, Giulia Coppola, Alessandro Delfino, Siham El Rhoufairi, Farah Hardabbou, Jacopo Leoncini, Chiara Mantero, Pietro Maranzana, Marco Giovanni Montobbio, Andi Muca, Elisa Oliveri, Valeria Olivieri, Giulia Pesce, Davide Pizzorni, Chiara Repetto, Larisa Rogozsan, Francesca Siri, Asia Wu

2^ A (alunni 20, promossi 14, sospesi 6)

Sabrina Bricola, Alberto Caselli, Marta Zuzanna Dudzic, Gianfranco Faina, Alessia Fara, Beatrice Gugliero, Maria Pia Larocca, Benedetta Luciani, Sara Oliveri, Alessia Parodi, Alessia Puppo, Stefan Claudiu Ciprian Strat, Eleonora Vignolo, Dario Vitale

3^ A (alunni 19, promossi 15, sospesi 2, non ammessi 2)

Ana Maria Bolfa, Alberto Karol Bottaro, Simone Brugna, Giacomo Pietro Cartasso, Paolo Cocorda, Ester Macciò, Sabrina Molfino, Daniele Montaldo, Alessandro Oliveri, Lorenzo Pastorino, Davide Francesco Piaggio, Martina Ravera, Giorgia Scaccia, Matilde Vignolo

4^ A (alunni 16, promossi 16)

Manuela Daniela Ababi, Antonio Antonaccio, Valeria Bellini, Viviana Bensi, Elena Gatti, Irene Lessio, Ilham Mallak, Stefania Alis Marian, Julia Muratore, Simone Murchio, Riccardo Ottonello, Sara Stinziani, Sonia Stinziani, Ilenia Tolomeo, Omar Zairi, Mirco Zunino

Liceo scientifico tradizionale

1^ A (alunni 22, promossi 21, sospeso 1)

Maddalena Alloisio, Vittoria Angelini, Gabriele Barisione, Daria Mihaela Bolfa, Carolina Bottero, Letizia Canepa, Diego Colombo, Alessia Giacobbe, Matteo Gorini, Camilla Leva, Francesco Leva, Margherita Nervi, Davide Olivieri, Valentina Pastorino, Veronica Piana, Stefano Rapetti, Alessia Semino, Giacomo Sobrero, Francesco Torello, Lucrezia Augusta Torre, Lorenzo Velo

1^ B (alunni 21, promossi 17, sospesi 3, non ammesso 1)

Alessio Pio Adiletta, Lara Canavesi, Giulia Capra, Viola Cerrato, Matteo Chiocca, Simone Ferrari, Maria Carolina Gastaldo, Giacomo Grosso, Emanuele Mattana, Flavio Perelli, Jacopo Peroni, Anna Perrone, Egle Pesce, Zoe Puppo, Carolina Ravetti, Anis Souissi, Martina Tedeschi

2^ A (alunni 19, promossi 17, sospesi 2)

Camilla Giulia Arlotta, Lucrezia Elia Astengo, Elena Bavazzano, Wiaam Bentajar, Chiara Bolzoni, Manal Bouanane, Giovanni Danielli, Francesco Duglio, Rachele Lombardi, Francesca Martino, Andrea Pastore, Matilde Piana, Francesco Piccardo, Marco Repetto, Francesco Tobia, Sara Trincheri, Niccolò Ulzi

2^ B (alunni 18, promossi 16, sospesi 2)

Stefano Alverino, Paolo Luigi Barletto, Cinzia Caneva, Francesco Ferrari, Edoardo Gaggero, Julia Hoa, Giacomo Mario Lumini, Vincenzo Marchelli, Francesco Paravidino, Luca Pastorino, Carola Peruzzo, Camilla Pesce, Martina Ratto, Leonardo Rivanera, Cristina Rizzo, Jacopo Santarsiero

3^ A (alunni 22, promossi 20, sospesi 2)

Stefano Apolito, Martino Arecco, Gaia Bisio, Martino Cavanna, Dario Colombo, Giulio Emiliani, Edoardo Lorenzo Dionisio Garibaldi, Alessia Lanza, Dario Mazzarello, Greta Odone, Francesca Palumbo, Stefano Pappalardo, Samuele Parodi, Francesca Pastore, Francesca Pastorino, Elisa Perrone, Greta Repetto, Giulia Torriglia, Francesca Verdino, Pietro Volpe

4^ A (alunni 19, promossi 18, sospeso 1)

Federica Bruzzone, Federica Carangelo, Andrea Cartosio, Alice Chiocca, Lorenzo d'Urso, Imane El Bouazzaouni, Anna Fortunato, Filippo Gallo, Andrea Granato, Veronica Maria Lombardi, Noemi Macciò, Daniele Masoni, Giulietta Mazzarello, Giulia Medica, Eugenio Ottonello, Andrea Parodi, Marco Timossi, Giovanni Velo

4^ B (alunni 18, promossi 14, sospesi 4)

Sara Abbiati, Gilda Bodrato, Erika Corbo, Simone Gallo, Federico Giacobbe, Lorenzo Lantero, Maddalena Lantero, Federico Pappalardo, Lorenzo Pastore, Ilaria Piccardo, Matilde Pisano, Alessio Raffaghelli, Francesca Ravetti, Alessandro Valfré

Liceo scientifico opzione scienze applicate

1^ A (alunni 26, promossi 19, sospesi 4, non ammessi 3)

Samuele Alloisio, Luca Arata, Mattia Banchero, Chiara Bottero, Filippo Cadario, Beatrice Canneva, Martina Colombo, Camilla De Francesco, Pietro Ferrini, Lorenzo Massone, Nicolò Mazzarello, Daniele Pastore, Daniele Piccardo, Matteo Repetti, Aurora Rizzo, Oleg Romano, Stefano Sciutto, Matteo Visentin, Giorgia Zunino

2^ A (alunni 27, promossi 24, sospesi 3)

Andrea Tomaso Bottero, Mattia Buscaglia, Samuele Carlo Caneva, Leonardo Cesaro, Massimiliano Coletti, Leonardo Delsanto, Antonio Andrei Dumitru, Jacopo Visal Ferrari, Pietro Gasti, Sofia Ghiglione, Giacomo Giacobbe, Mario Kostadinov, Francesca Leveratto, Edoardo Marenco, Filippo Martini, Tiziano Massucco, Filippoalfredo Miali, Alessandro Nervi, Syria Oliveri, Giulia Paraluppi, Giorgio Pesce, Andrea Ricci, Martino Rubini, Alice Scarsi

3^ A (alunni 21, promossi 14, sospesi 7)

Beatrice Alloisio, Davide Aschero, Andrea Briata, Lorenzo Curotto, Nicole Chavez Gamez, Edoardo Gasti, Manuel Lantero, Giulia Montobbio, Niccolò Moretti, Luca Onorio, Giulia Parodi, Mirko Piana, Tommaso Giovanni Ravera, Giulio Termignoni

3^ B (alunni 16, promossi 13, sospeso 1, non ammessi 2)

Daniel Beshiri, Mattia Camoirano, Elisabetta Dutto, Asia Ferrando, Michela Macciò, Alberto Messina, Andreea Nita, Federico Odano, Giulia Ottonello, Pietro Sciutto, Filippo Vecchiato, Sara Vigo, Alessia Zunino

4^ A (alunni 16, promossi 13, sospesi 3)

Adriana Barisione, Massimiliano De Fecondo, Carolina Figus, Matteo Grosso, Emanuela Mauriello, Bianca Georgiana Mazare, Matteo Mariano Lorenzo Musso, Mario Orempi, Tommaso Raffaghello, Chiara Robbiano, Alessia Tarantini, Elena Lavinia Velic, Fabio Visora

Agraria agroalimentare e agroindustria

1^ A (alunni 14, promossi 8, sospesi 6)

Paolo Bergaglio, Matteo Canepa, Luigi Coppola, Emilia Galliano, Gianluca Leone, Mattia Merialdo, Lorenzo Oddone, Lucia Ottonello

1^ B (alunni 13, promossi 9, sospesi 3, non ammesso 1)

Lorenzo Bismani, Nedo Boccaccio, Federico Carlini, Nadir Macciò, Samuele Pastorino, Domenico Pellegrini, Samuele Ranghetti, Lorenzo Ricci, Luca Stucchi

2^ A (alunni 17, promossi 14, sospesi 3)

Luca Bocedi, Silwester Bruzzone, Beatrice Gaggero, Maria Macciò, Andrea Margaria, Angelica Pareto, Deborah Parodi, Alessio Pastorino, Fabio Pastorino, Elena Pesce, Elisa Subrero, Arianna Vignolo, Filippo Zunino, Flavio Zunino

Viticoltura ed enologia

3^ A (alunni 25, promossi 16, sospesi 5, non ammessi 4)

Elenya Aragona, Diego Barisone, Fabio Cavelli, Daniele Del Freo, Matteo Divano, Alessandro Echino, Federico Giacobbe, Alessandro Giuseppe Mazzotta, Christian Minetto, Andrea Muscarà, Marco Paravidino, Christian Pellegrini, Matteo Pellegrini, Jelena Recusani, Carlotta Viotti, Lorenza Zunino

4^A (alunni 29, promossi 23, sospesi 5, non ammessi 1)

Greta Antonia Barile, Davide Bellinello, Luca Bertorello, Andrea Bruzzone, Nicolò Busà, Aurora Canepa, Nicolò Cannonero, Matteo Contardo, Eleonora Chiara Ferrari, Lorenzo Garello, Giada Gastaldo, Gabriele Goslino, Mario Grattarola, Riccardo Guatta, Matteo Lalia, Alice Leone, Fabian Macaj, Nicolò Merlo, Leonardo Natali, Elisa Pugno, Krystian Sopuch, Emma Tardito, Helena Tiro

Meccanica, meccatronica ed energia

1^ A (alunni 21, promossi 11, sospesi 7, non ammessi 3)

Simone Anselmi, Alessio Bo, Ermanno Bonelli, Luciano Bronzati, Sara Ceccotti, Daniele Alessandro Choez Zavala, Luca De Astis, Jamey Marchan Suarez, Francesco Oliveri, Mirko Pastorino, Luca Piana

2^ A (alunni 19, promossi 12, sospesi 6, non ammesso 1)

Alessio Barisone, Samuele Alessandro Barrago, Simone Dario Benso, Andrea Bighelli, Glenn Capra, Matteo Conte, Giovanni Del Ferro, Davide Martino, Andrea Minetto, Jarno Oliveri, Enrico Francesco Spiga, Gabriele Vicario

3^ A (alunni 14, promossi 7, sospesi 6, non ammesso 1)

Romeo Caviglia, Michele Damiani, Lorenzo Pietro Icardi, Ivan Marchese, Edoardo Morchio, Gianluca Pizzorni, Riccardo Prugno, Mattia Sosio

4^A (alunni 17, promossi 12, sospesi 5)

Gioele Bruzzone, Lorenzo Chichero, Soufiane Es Salmany, Francesco Luciani, Kamil Osinski, Emanuele Ottonelli, Andrea Parodi, Alessandro Pasqua, Diego Siri, Pietro Viglino, Simone Vigo, Stefano Zazzu