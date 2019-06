Pertini: studenti contenti per la ricerca del futuro

OVADA - Le materie scolastiche delle scuole medie analizzate con l'ottica delle opportunità che possono aprire in termini lavorativi e di carriera. E' l'obiettivo che si è posto l'Istituto Pertini di Ovada che ha coinvolto oltre quaranta allievi del secondo anno nel progetto Orient@mente, nell’ambito di PON P14 PON 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-56 di cui alla D.G.R. n. 32-2399 del 9/11/2015 con sei laboratori nati grazie all'esperienza maturata dalla Casa di Carità “Arti e mestieri” con l'Orto dei Talenti. La giornata conclusiva dello scorso 7 giugno è stata l'occasione per fare un bilancio dell'attività degli ultimi mesi.

«In un tempo di forti cambiamenti dove ogni professione sembra chiamata continuamente a cambiar pelle per adeguarsi allo sviluppo tecnologico, ai ragazzi è richiesto sempre più di saper comporre delle competenze multiple, alimentate dalle proprie passioni, dagli interessi e dalle capacità – spiegano dal Pertini -. Rispondendo alle più semplici domande, i ragazzi hanno potuto apprezzare ad esempio come l’inglese apra percorsi di studio non solo nel tradizionale liceo, ma anche nella preparazione a professioni interessanti nei servizi di import-export e nel turismo».

Basati fondamentalmente sulla metodologia della simulazione e sul gioco di ruolo, i laboratori sono stati strutturati in modo da facilitare l’individuazione delle aree di autoprogettazione per il progetto personale e professionale. Ha risposto alle domande e alle richieste dei genitori intervenuti alla giornata conclusiva, spiegando le attività svolte dagli alunni e gli obiettivi posti, la formatrice Elena Gualco. L'attività è stata finanziata nell'ambito dei progetti di orientamento. «Il messaggio è: che siano contenti ora, il futuro lo costruiranno meglio se avranno potuto coltivare le proprie attitudini”.