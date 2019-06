Don Salvi: gol e spettacolo nelle prime due settimane

OVADA - E' terminata ieri sera la seconda settimana di gare per la 19° edizione del torneo Don Salvi che, con le due partite in programma nelle prossime ore, arriverà al giro di boa. Nelle prime serate si sono visti gol, un pubblico sempre numeroso e qualche risultato a sorpresa che renderà ancora più incerta la strada verso la finale del 7 luglio per alcune delle protagoniste annunciate alla vigilia. A partire da lunedì sera sono in programma le altre partite che andranno a completare la prima fase in programma da lunedì (24) a giovedì (27 giugno). Due partite per ogni serata ad esclusione di martedì e giovedì prossimo, quando si svolgeranno ben tre match, con inizio delle ostilità alle ore 20.30. Da segnalare i risultati dei giorni scorsi, con il team di “Iron man non è morto” - girone C – che ha battuto di misura “Porcellona” (7-6) ed il bel successo di “Impero Sport” - girone D - contro “Gli ultimi” (5 a 2). Quest'ultimi poi si sono rifatti contro “Benny culone” (10-7), mentre i portacolori di “Iron man non è morto” si sono confermati contro la “Tenuta Gaggino” (9-3).

Nel girone B poker della “Pizzeria Napoli” contro “F.C. A Manna”, mentre la partita fra “Gianni Gomme” e “Mia ponteggi” (girone A) è stata recuperata mercoledì sera (7 a 5 per i primi, campioni in carica del torneo) dopo che - nella serata di domenica - il direttore di gara era stato costretto a sospendere il match a partita in corso. Netto, inoltre, il successo dei “Servi della gleba” su “GCA Trieste” (7-1), mentre martedì sera si sono viste anche due squadre femminili in caso per un'esibizione (per la cronaca successo del Green Eco Wastewater su Che Guevara per 8 a 7). Da segnalare, infine, il 7 a 5 con cui i ragazzi del G.C.A. Trieste si sono sbarazzati del team F.C. A Manna. L'appuntamento, come detto, è per lunedì sera a partire dalle ore 21.00 con Mia Ponteggi-Tempo Casa (girone A) e Impero Sport-Benny Culone (ore 22.00, girone D).