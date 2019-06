Due giorni di celebrazioni per San Giovanni

OVADA - E' la vigilia del fine settimana lungo dedicato alle celebrazioni per San Giovanni, una ricorrenza che lega tutti i paesi dell'Ovadese. A Ovada è previsto da domenica 23 il clou del programma. Dalle ore 21.30, presso l'oratorio della Confraternita di San Giovanni il concerto del coro dei Padri Scolopi diretto da Patrizia Priarone; a seguire il tradizionale falò in piazza Assunta. Il giorno successivo, dalle 17.00, la Santa Messa solenne presso la Parrocchia dell'Assunta; a seguire la processione per le vie del centro con accompagnamento della banda musicale “A. Rebora”.

Dalle 21.00 sul sagrato della parrocchia concerto sempre a cura della banda e in piazza Garibaldi la cena organizzata dai portatori della confraternita. A Trisobbio, sabato 22 giugno, è in programma la fiaccolata: facile camminata, organizzata dalla Pro Loco, per tutti fino a Villa Botteri con partenza dalle scuole vecchie alle 20.30. Lunedì 24, a partire dalle 16.00 sempre a Villa Botteri, Santa Messa e a seguire rinfresco nel cortile della Canonica.