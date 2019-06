Trans Am: ultime miglia di gara per Max Oliva

OVADA - Ultime miglia di gara per Max Oliva, il ciclista ovadese impegnato nella Trans Am, la corsa che attraversa da ovest a est gli Stati Uniti. Avanza a una media superiore ai 300 chilometri giornalieri il portacolori dell'Uà Cycling Team, che viaggia ormai stabilmente intorno alla quinta posizione di una classifica generale in continua evoluzione. Dopo aver attraversato le strade del Colorado, del Kansas, del Missouri, del Mississippi dell'Illinois e infine, nella notte italiana tra lunedì e martedì scorsi, del Kentucky, Oliva ha iniziato la marcia di avvicinamento verso il traguardo finale, previsto per i prossimi giorni.

Rimane a prescindere dal risultato finale però la grande impresa sportiva in corso d'opera e le considerazioni sullo stato ottimale di forma del ciclista che, una volta superato l'impatto iniziale delle salite, dell'altura e del vento sfavorevole ha iniziato a divorare la strada come già gli era capitato in precedenti imprese. «I chilometri da fare sono ancora tanti», ha commentato Oliva in uno dei video postati per raccontare il suo tragitto preferendo non sbilanciarsi sulle sue sensazioni. Tutto l'Ovadese lo sta seguendo con grande interesse e partecipazione.