Prime quattro serate per la Festa de l'Unità

OVADA - E' uno degli appuntamenti tradizionali dell'estate ovadese e già da qualche anno ha trovato nel campo sportivo di strada Sant'Evasio la location ideale per accogliere un pubblico sempre numeroso. Prenderà il via domani, giovedì 20 giugno, con la prima delle otto serate in programma nei prossimi due fine settimana, la Festa de l'Unità di Ovada. Anche quest'anno la sezione locale del Partito Democratico ha deciso di proporre il ristorante mare e monti, con tante specialità locali, pescato e cibo di terra. Insomma, un menù variegato per accontentare anche i palati più esigenti. L'appuntamento, come anticipato, è per domani sera, con l'esordio della festa che proseguirà il 21, 22 e 23 giugno per poi tornare nell'ultimo weekend del mese. Oltre all'aspetto culinario ed enogastronomico sono previsti spettacoli musicali ed intrattenimento per i presenti con alcune fra le migliori band ed orchestre della zona.