Vivi Ovada: quattro venerdì nel centro storico

OVADA - Torna anche quest'anno "Bella Ovada stasera", l'iniziativa coordinata da Vivi Ovada per animare i venerdì sera del centro storico e affiancare aperture dei negozi e momenti di intrattenimento. Quattro le serate messe a punto per l'edizione 2019. Si comincia il 21 giugno con "Ovada è tricolore", una serata dedicata alle Forze dell'Ordine. Il 28 giugno si terrà "Ovada è movimento", una vetrina delle varie attività sportive e delle società che operano sul nostro territorio. Il 5 luglio "Ovada è campagna", un filo conduttore che riporta al retaggio culturale del passato ovadese tra vita contadina e prodotti della terra. Infine il 12 luglio si terrà "Ovada è musica", serata animata da artisti di strada e band che suoneranno negli angoli più caratteristici della parte vecchia. La sorpresa del 2019 dovrebbe poi essere un quinto appuntamento, attualmente previsto per il 14 luglio, ancora in fase di definizione.