Ovadese Silvanese: primi colpi di mercato

OVADA - Non sembra voler perdere tempo l'Ovadese Silvanese che, individuato in Mario Benzi l'allenatore per la prossima stagione (coadiuvato da Federico Boveri), ha iniziato ad operare sul mercato. E i primi due innesti per la formazione ai nastri di partenza della prossima Promozione sono di peso. Dalla Santostefanese è arrivato infatti Gregorio Anania, classe 1993, talentuoso trequartista nato come ala ma in grado di ricoprire anche il ruolo di regista. Il giocatore è destinato a sostituire Mossetti al passo d'addio. Una mossa anche in attacco, da Acqui arriva Simone Giusio. Da verificare quanti elementi della rosa della passata stagione saranno confermati. Quasi certi di rimanere il portiere Gallo, Dentici, Salvi e Mezzanotte.