Vedrai: torna la rassegna dei quaderni multimediali

OVADA - Si terrà sabato pomeriggio a partire dalle ore 14.30 presso la Loggia di San Sebastiano la quinta edizione della rassegna dei quaderni ipermediali organizzata dall'associazione di volontariato Vedrai. Con l'occasione saranno presentati i lavori realizzati in questi mesi all'interno dei laboratori specifici condotti dai volontari dell'associazione nella sede di via Rebba 1. Vedrai si occupa di assistere giovani colpiti da malattie e disabilità particolari e accompagnarli nel percorso dell'apprendimento scolastico utilizzando le tecnologie moderne e i supporti informatici. Nell'occasione saranno in mostra anche i lavori analoghi realizzate da altre scuole. Gli argomenti trattati sono vita quotidiana, pace, natura e ambiente, nonviolenza, musica, storia, geografia, scienze, teatro, fiabe e tanto altro. Il programma della giornata prevede anche una piccola festa finale dalle 16.30.