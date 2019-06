Serata Mozartiana in Parrocchia

OVADA - Sarà il Coro Polifonico “Aurelio Rossi”, istituzione cultura nata a Genova Sestri Ponente nel 1972, a esibirsi presso la Parrocchia dell'Assunta domenica 16 giugno a partire dalle 21.00 per la “Serata Mozartiana”. L'ingresso è libero. Il coro ha ripreso dal 2009 tutte le proprie attività liturgiche e concertistiche sotto la guida di Ermete Canepa, integrando nuovi elementi in gran parte provenienti da precedenti esperienze musicali. Nel 2015 si è esibito all'Arena di Verona e negli ultimi anni ha tenuto importanti concerti in luoghi ricchi di storia e fascino.