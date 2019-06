Feste e sagre: gli appuntamenti del fine settimana

OVADA - Con l'inizio dell'estate si moltiplicano nei paesi le occasioni per gustare le specialità locali dei paesi nelle manifestazioni organizzata dalle associazioni locali. Quello che sta per arrivare si presenta come un fine settimana particolarmente ricco di spunti e occasioni.

A Montaldeo è in programma “Paesi in festa”, organizzato dalla locale Pro Loco. Si cena sabato e domenica dalle 19.00, si pranza domenica dalle 12.00. Numerose Pro Loco ed Associazioni partecipanti con i loro piatti migliori. Gonfiabile per tutti i bambini, Musica ed intrattenimento dal vivo. Domenica minigolf per tutti a partire dalle ore 16:00 e frittelle.

A Lerma sabato 15 giugno è prevista la “Festa di inizio estate” organizzata da Assolerma. Dalle ore 19:00 presso il campo sportivo: Fritto misto, farinata, panini, focaccia al formaggio, gelato e birra artigianale. Serata latina con Mamborico e Dj Ferretti, animazione ed esibizioni.

Sempre sabato 15 giugno a Cassinelle è in programma “Birrando a Bandita”. Passeggiata degustativa con assaggi di birre artigianali. Dalle ore 14:00 alle ore 15:00: Iscrizione 20€ per persona, compreso di 5 degustazioni di birre artigianali nel bosco con stuzzichini. Cena servita in Pro Loco dalle ore 20:00. Porta boccale ricordo. Iscrizione minori di 18 anni 10 euro, compreso di stuzzichini, bevande analcoliche e cena. Obbligo di prenotazione al 351.58.19.007. Tra venerdì 14 e domenica 16 giugno, infine, serate gastronomiche presso i campi sportivi di Molare in collaborazione con la locale polisportiva.