Barletti: sei borse di studio per neodiplomati

OVADA - Agnese Cavanna (Scienze Applicate) e Riccardo Pastorino (Agraria) andranno a Malaga. I coetanei Martyna Staniczek (Finanza e Marketing) e Elisa Pesce (Agraria) andranno a Cork in Irlanda. Infine Marco Leppa e Federico Marchelli (Meccanica) andranno a Berlino. Sono i sei studenti del Barletti che hanno ricevuto una borsa di studio nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione CRT per il quale la scuola superiore ha partecipato per il primo anno. Il progetto mira all’arricchimento culturale degli studenti nonché alla loro crescita personale e si propone di rafforzare l'indipendenza dei giovani, orientare percorso di studi e carriera, consolidare l'approccio all'interculturalità. «Il progetto è stato presentato a tutti gli alunni delle classi 5 dell’istituto che hanno risposto con entusiasmo alla proposta – spiega il preside del Barletti, Felice Arlotta - L’esperienza si articola in due momenti: una breve fase di formazione pre-partenza (10h) che si è svolta prima della fine dell’anno scolastico, seguita da un soggiorno all’estero di 12 settimane da effettuarsi dopo il conseguimento del diploma. Il soggiorno all’estero prevede per tutta la sua durata un tirocinio full-time (35h a settimana) presso un ente o un’azienda e avrà luogo tra luglio e ottobre».