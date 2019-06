Parrocchia: un mese di attività al Pertini con ''E...state qui!''

OVADA - E' uno degli appuntamenti fissi dell'estate ovadese e non è un caso se i giovani del territorio attendono sempre con particolare entusiasmo l'inizio delle attività proposte dagli educatori. Con l'ultima campanella dell'anno scolastico 2018 / 2019 si è aperto ufficialmente il periodo delle vacanze estive e con esso, a partire da stamattina, il ricco programma promosso dalla Parrocchia di Ovada nell'ambito di "E...state qui", l'oratorio estivo per ragazzi dai 6 ai 14 anni in programma fino a venerdì 5 luglio al parco Pertini. Diciotto giorni insieme agli animatori di Borgallegro e Scout da vivere all'interno del polmone verde del centro storico, senza dimenticare le tradizionali gite fuori porta (nei prossimi tre giovedì pomeriggio l'appuntamento è presso la piscina del Geirino, poi sono previste giornate alla piscina Bolle Blu di Borghetto di Borbera, alla Minitalia Leolandia e al Salgari Campus di Torino) che prevedono un costo supplementare rispetto ai 25 euro di iscrizione a settimana. Da segnalare anche la trasferta a Nizza Monferrato per l'incontro diocesano dei centri estivi. In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno della palestra dell’Istituto “Madri Pie” e alla “Famiglia Cristiana”. E' possibile acquistare i buoni pasto al costo di 5 euro per ciascuna delle quattro settimane che termineranno, come detto, giovedì 4 - con la festa finale in programma al Pertini a partire dalle ore 15.30 - e venerdì 5 luglio alla piscina Bolle Blu.