Asfalti: lunghe code per l'apertura dei cantieri

OVADA - Mattinata difficile per la viabilità ovadese. I due cantieri aperti per l'asfaltatura di via Gramsci e via Lung'Orba hanno causato numerosi disagi agli automobilisti, incolonnati sia in entrata sia in uscita dalla città a partire dalle ore 8.00. Lunghe attese dovute soprattutto dal mantenimento di un solo tratto di strada (l'unico passaggio possibile) per raggiungere piazza Castello - e di conseguenza le provinciali verso Alessandria, Novi Ligure ed i paesi limitrofi -, per di più attivo con circolazione a senso unico alternato. E così, soprattutto nelle ore di punta del primo mattino si sono registrati incolonnamenti sui due ponti sull'Orba e sullo Stura, in via Gramsci e in via Torino, a pochi passi dal centro storico, dove è tutt'ora in svolgimento il mercato settimanale.