Varata la nuova Giunta

OVADA - Una prima seduta molto breve. L'assenza del sindaco, che giurerà alla convocazione di luglio, dovuta a un piccolo problema di salute in via di rapida risoluzione. E' iniziata così l'altra sera la legislatura 2019 – 2024 dopo che venerdì scorso lo stesso primo cittadino Paolo Lantero aveva comunicato la sua nuova Giunta. A presiedere Sabrina Caneva che sarà vice sindaco, com'era già successo nel durante il secondo mandato di Andrea Oddone tra il 2009 e il 2014. Per le le deleghe a Bilancio, Programmazione Economica e Istruzione. Accanto al vice sindaco gli altri membri della Giunta: Marco Lanza che si occuperà di Sviluppo Economico, Ambiente e Igiene Ambientale, Roberta Pareto, responsabile per Culura e Eventi, Grazia DiPalma che oltre all'Urbanistica ha ricevuto le deleghe per Politiche Sociali e Assistenza e Sergio Capello confermato ai Lavori Pubblici e alla Viabilità. Dai banchi dell'opposizione una disposizione nuova quasi a enfatizzare la distanza tra le due componenti dopo il mancato accordo in campagna elettorale. Davanti l'unico esponente del Movimento Cinque Stelle Mauro Lanzoni, alle sue spalle "Ovada Viva" col capogruppo Pier Sandro Cassulo, Assunta Boccaccio confermata dopo gli ultimi cinque anni e i debuttanti Angelo Priolo e Fabio Forno.