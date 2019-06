Ultimo saluto al dottor Di Ponzio

OVADA - Famigliari, amici, pazienti hanno dato l’addio a Danilo Di Ponzio martedì mattina nella parrocchia dell’Assunta a Ovada. Il medico ortopedico, per molti anni in servizio negli ospedali di Acqui e Ovada e da qualche mese trasferito a Novi, aveva 55 anni, viveva a Cremolino: è stato trovato senza vita in casa nella giornata di sabato, stroncato da un malore. Di Ponzio abitava nell’Ovadese da tempo, al reparto di Ortopedia di Acqui era approdato nel ‘91: da lì, una lunga carriera, durante la quale si era fatto conoscere anche a Ovada, dove spesso si era occupato dell’ambulatorio ortopedico. Dallo scorso marzo, si era spostato all’ospedale San Giacomo di Novi. Esperto nel settore della traumatologia del paziente anziano, Di Ponzio si era fatto apprezzare per la sua competenza e umanità. Quando non era al lavoro, passava gran parte del tempo dedicandosi con passione (e talento, fanno notare a Cremolino) alla cura della campagna, intorno alla casa dove viveva sulla provinciale della Priarona. Di Ponzio lascia la mamma Ivana, la sorella Andreina, i figli Giuliano e Angelo avuti da Paola e la compagna Federica.