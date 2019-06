Don Salvi al via: si parte con la fase a gironi

OVADA - Prenderà il via stasera, con l'inizio della fase a gironi, la 19° edizione del torneo estivo "Don Salvi", in programma nel prossimo mese presso l'omonimo cortile e oratorio di via Buffa. Nei giorni scorsi gli organizzatori sono riusciti a completare il tabellone, con sedici squadre della categoria "Over 16" che si sfideranno da qui al prossimo 7 luglio. Quattro, come da tradizione, i raggruppamenti da quattro formazioni ciascuno. In campo sono previste le sfide incrociate fra "Gli Apengers" e "Gianni Gomme", "Mia Ponteggi" e "Tempo Casa" (girone A), "Pizzeria Napoli" e "F.C. A Manna", "Servi della gleba" e "G.CA Trieste" (B), "SSA Tenuta Gaggino", "Porcellona", "Pinu Coinova (Baci)" e "Iron Man non è morto" (C), "Multicolor", "Gli Ultimi", "Impero Sport" e "Benny Culone". Si giocheranno non più di tre partite per serate, anche se per i primi dieci giorni sono previsti solo due confronti a sera (Stasera alle 21.00 Porcellona-Iron Man, alle 22.00 Gli Ultimi-Impero Sport; Domani, martedì 11 giugno, Gli Ultimi-Benny Culone e Tenuta Gaggino-Iron Man).