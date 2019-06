Cai: sei appuntamenti con le ''Passeggiate sotto le stelle''

OVADA - Prenderà il via a metà mese, con la prima delle sei escursioni, il ciclo di appuntamenti con le "Passeggiate sotto le stelle" promosse e organizzate dalla sezione ovadese del Cai. Si comincia il 18 giugno con l'Anello di San Pancrazio - Pieve, nel circondario di Silvano d'Orba (il ritrovo è previsto presso la Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano), per poi proseguire nei martedì successivi, sempre con il medesimo orario (19.45) fissato per i vari incontri. Il 25 giugno è in programma l'Anello di Trisobbio (con partenza dal parcheggio del percorso verde), per poi spostarsi in Valle Stura con l'Anello di Rossiglione, che prevede la partenza e l'arrivo nel parcheggio della stazione ferroviaria del paese dopo aver attraversato la Valle Berrino.

Martedì 9 luglio ci si sposterà a Grillano (parcheggio del cimitero), il 16 a Casaleggio ("Anello Bricco Grosso" con partenza dalle scuole di Mornese) e il 23 "Anello Costa d'Ovada" (ritrovo presso la sede del Cai di via XXV aprile, 10). Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente presso il suddetto indirizzo (l'orario di apertura è al mercoledì e al venerdì dalle ore 21.00) . In caso di maltempo le uscite non saranno recuperate. Giovedì 15 agosto, con la fortunata e sempre partecipata iniziativa già terminata, si svolgerà il Concerto di Ferragosto a Val del Prato, in collaborazione con l'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato. Il ritrovo è previsto presso il piazzale del cimitero di Rocca Grimalda, per un evento in programma alle ore 4.30 del mattino.