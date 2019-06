Poste Italiane: il progetto “portalettere a domicilio” arriva a Casaleggio Boiro

CASALEGGIO BOIRO - C'è anche Casaleggio Boiro fra le località selezionate da Poste Italiane per l'avvio del progetto “portalettere a domicilio” in provincia di Alessandria. Si tratta di uno dei punti contenuti all'interno del programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5 mila abitanti promosso dall’amministratore delegato della società, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma che, secondo la politica del gruppo, intende rimarcare l’attenzione che l’azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. Fra queste anche il Comune sito sulle colline dell'Ovadese, che si aggiunge a Berzano di Tortona, Castellania, Carentino, Casaleggio Boiro, Dernice, Gremiasco, Malvicino, Mongiardino Ligure, Momperone, Monleale e Roccaforte Ligure.

Il servizio prevede che, da ora in avanti, tutti i cittadini potranno pagare i bollettini di conto corrente postale, ricaricare le carte PostePay e la scheda SIM del proprio cellulare, inviare raccomandate con ricevuta di ritorno e consegnare i pacchi da spedire (solamente confezioni Poste Delivery Standard) presso la propria abitazione e senza la necessità di recarsi all’Ufficio Postale. Per prenotare la visita a domicilio del portalettere è sufficiente contattare il numero verde di Poste Italiane, 803.160, visitare il sito www.poste.it oppure intercettare direttamente il portalettere durante il suo giro di consegne.